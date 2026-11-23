China e Rússia se comprometeram a ampliar a cooperação fiscal e financeira, defender reformas na governança de organismos multilaterais e apoiar financiamentos em moedas locais pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), o banco do Brics. As medidas constam de declaração conjunta divulgada nesta segunda-feira, 23, após reunião dos ministros das Finanças dos dois países, em Moscou.

A 12ª rodada do diálogo bilateral foi conduzida pelo ministro chinês, Lan Fo'an, e pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças russo, Anton Siluanov.

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Segundo o Ministério das Finanças da China, foram discutidas a conjuntura macroeconômica, a gestão fiscal e a cooperação multilateral, em linha com entendimentos entre Xi Jinping e Vladimir Putin.

No documento, Pequim e Moscou alertam para a fragmentação da economia global, a desorganização das cadeias de suprimentos, a volatilidade dos preços de energia e alimentos e as tensões comerciais, que prejudicam as perspectivas de crescimento de médio prazo. Os países defenderam maior coordenação macroeconômica.

Os governos também pretendem trocar experiências sobre o uso de inteligência artificial (IA) na gestão orçamentária e aprimorar a administração tributária, com análises de dados e estratégias baseadas em riscos para ampliar a arrecadação.

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Na esfera multilateral, defenderam reformas no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial para ampliar a representação das economias em desenvolvimento. Também apoiaram o fortalecimento do NDB, a entrada gradual de novos membros e a expansão de empréstimos em moedas locais. A Rússia endossou a presidência chinesa do Brics em 2027.

O próximo diálogo financeiro bilateral será realizado na China, no ano que vem.