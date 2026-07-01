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ECONOMIA

China e Reino Unido miram fortalecimento comercial em encontro

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 20:16:00 Editado em 01.07.2026, 20:24:55
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Líderes governamentais e empresariais chineses e britânicos se reunirão para fortalecer os laços e impulsionar o crescimento durante a 15ª Comissão Conjunta de Economia e Comércio Reino Unido-China (JETCO) nesta quinta-feira, 1, na Mansion House, em Londres.

O secretário de Comércio do Reino Unido, Peter Kyle, e o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, participarão do evento, informou o governo britânico. Wang disse que a China tem grande potencial para expandir suas importações do Reino Unido.

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A visita também marca o lançamento do "Trade Booster", uma iniciativa liderada pelo Conselho Empresarial China-Reino Unido (CBBC), HSBC, ICBC e JD.com para ajudar empresas britânicas a expandir suas exportações para a China, fornecendo suporte prático e direcionado para obter sucesso no segundo maior mercado consumidor do mundo.

"Existem vastas oportunidades para os exportadores de bens do Reino Unido na China, e este incentivo oferece às pequenas e médias empresas um novo mecanismo para expandirem as suas operações", informou o governo do Reino Unido.

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