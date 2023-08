China deixa de publicar dado de desemprego entre jovens, após altas recentes

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Autoridades da China afirmaram que parariam de reportar a taxa de desemprego entre os jovens, após meses de alta. Com isso, investidores, economistas e empresários perdem mais uma métrica importante da piora no quadro na segunda maior economia global. A taxa de desemprego oficial entre os jovens havia superado 20% no país, que também deixou mais cedo neste ano de publicar um dado sobre confiança dos consumidores.

A medida surpreendente ocorre após esforços de Pequim para restringir o acesso a uma variedade de indicadores sobre sua economia e o panorama corporativo ao escrutínio do exterior. Ao mesmo tempo, o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou cortes nas taxas de juros, para apoiar o crescimento. Fonte: Dow Jones Newswires.