China cria linha de crédito de US$ 120 bilhões para projetos de infraestrutura

André Marinho (via Agência Estado)

Os bancos estatais chineses mobilizarão uma linha de crédito de 800 bilhões de yuans (cerca de US$ 120 bilhões) para o financiamento de projetos de infraestrutura, como parte dos esforços do governo para estimular a segunda maior economia do planeta. Os recursos foram anunciados em reunião do Conselho de Estado presidida pelo primeiro-ministro da China, Li Keqiang, de acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira (2).

continua após publicidade .

O montante será distribuído no âmbito de um pacote com 33 medidas fiscais e monetárias anunciado na última terça-feira, 31. O objetivo é estancar o recente enfraquecimento da atividade econômica no país asiático, que adotou rígidas restrições à mobilidade em várias cidades após novos surtos de coronavírus.

Os controles foram relaxados nesta semana, mas Pequim insiste na política de tolerância zero à covid-19, o que significa que futuros repiques no número de casos podem ser combatidos por novos lockdowns.

continua após publicidade .

Além da linha de crédito, as autoridades vão estabelecer uma assistência a trabalhadores imigrantes desempregados, em um valor ainda não anunciado. Também vão permitir o adiamento do pagamento de 90 bilhões de yuans em empréstimos para a compra de caminhões.