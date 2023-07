China: CPI anual fica estável em junho, abaixo do esperado, e PPI cai 5,4%

O índice de preços ao consumidor (CPI) da China se estabilizou na comparação anual de junho, enquanto o de inflação ao produtor (PPI) teve deflação mais acentuada, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, 10.

continua após publicidade

Pesquisa do escritório de estatísticas chinês, conhecido como NBS, mostra que o CPI da segunda maior economia do mundo ficou estável em junho ante igual mês do ano passado, desacelerando após avançar 0,2% no confronto anual de maio. O resultado de junho ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,2%.

Já o PPI da China teve queda anual de 5,4% em junho, bem maior do que o declínio de 4,6% de maio. A leitura de junho, a mais fraca desde dezembro de 2015, ficou abaixo do consenso no levantamento do WSJ, que era de recuo de 5%.

continua após publicidade

Em relação a maio, o CPI chinês diminuiu 0,2% em junho, enquanto o PPI caiu 0,8%. Fonte: Dow Jones Newswires.