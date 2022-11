China corta compulsório bancário em 25 pb e injeta 500 bi de yuans em liquidez

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) decidiu cortar a taxa de compulsório bancário (RRR, na sigla em inglês) em 25 pontos-base, com efeito a partir de 5 de dezembro, Após a mudança, a RRR média das instituições financeiras está em torno de 7,8%, de acordo com comunicado divulgado há pouco pela entidade.

continua após publicidade .

A decisão desta sexta-feira, 25, marca o terceiro corte no RRR chinês em 2022. De acordo com o BC, a redução deve liberar 500 bilhões de yuans em liquidez.

O corte do compulsório bancário tem como um dos objetivos principais "manter uma liquidez razoável e suficiente", ao passo em que o PBoC promete não "engajar em inundação de estímulos" à economia. Por meio da medida, o BC chinês ainda espera aumentar o apoio à economia real, otimizar a estrutura de capital de instituições financeiras e dar suporte a indústrias e micro, média e pequenas empresas que foram "seriamente" impactadas pela pandemia de covid-19.