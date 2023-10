China confirma emissão de 1 trilhão de yuans em títulos e ajusta orçamento para governos locais

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)

A China confirmou a emissão de 1 trilhão de yuans em títulos do Tesouro chinês no quarto trimestre deste ano e aprovou um ajuste no plano orçamentário central de 2023, informou a

, agência estatal de notícias. Conforme comunicado, toda a emissão adicional de dívidas será redirecionada para governos locais, com o objetivo de apoiar a recuperação pós desastres naturais e reconstrução voltada a prevenção e capacidade de resiliência a novos incidentes.