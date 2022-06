China concede licenças a 60 videogames, em sinal de recuo no cerco contra techs

(via Agência Estado)

A China concedeu licenças a 60 videogames nesta terça-feira, 7, em uma segunda leva de títulos aprovados pelo Partido Comunista após as autoridades suspenderem este processo em agosto do ano passado. Analistas afirmam que o gesto melhorou o sentimento acerca de companhias chinesas do setor e sinaliza contínua normalização regulatória após meses de aprovações suspensas.

Analistas do Citi disseram em uma nota que o aumento na última rodada de aprovações - 60 títulos contra 45 anteriormente - os deixou mais confiantes de que o ritmo de aprovações se normalizará daqui para frente.

A inclusão no último lote de jogos desenvolvidos por estúdios mais estabelecidos também pode sinalizar que os títulos da Tencent e da NetEase serão aprovados em rodadas futuras, disseram os analistas do Citi. "Acreditamos que isso pode indicar mais medidas políticas de apoio ao setor de internet da China", acrescentaram. Fonte: Dow Jones Newswires.