China: balança comercial tem superávit de US$ 116,88 bi em janeiro e fevereiro

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As exportações da China continuaram a cair em janeiro e fevereiro, como reflexo da menor demanda global por produtos do país, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira, 7. Nos dois primeiros meses do ano, os embarques recuaram 6,8% na comparação anual, após a queda de 9,9% registrada em dezembro, segundo a Administração Geral de Alfândegas da China. O resultado foi melhor do que a queda de 9,0% estimada por economistas consultados pelo Wall Street Journal.

continua após publicidade .

O órgão divulga dados conjuntos de janeiro e fevereiro para eliminar distorções do feriado do Ano-Novo Lunar, que caiu em janeiro neste ano. No mesmo bimestre, as importações chinesas caíram 10,2%, ante queda de 7,5% em dezembro e do recuo de 5,1% esperado pelos economistas.

O superávit em janeiro e fevereiro foi de US$ 116,88 bilhões, ante US$ 78,01 bilhões em dezembro. Os economistas estimavam superávit de US$ 84 bilhões.