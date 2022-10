China atrasa divulgação de PIB em meio à Congresso do Partido Comunista

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A China abruptamente atrasou a publicação do seu Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre um dia antes da data prevista para a divulgação, num movimento incomum em meio ao 20º Congresso do Partido Comunista esta semana.

continua após publicidade .

Os dados do PIB, bem como uma série de outros indicadores econômicos como vendas no varejo, vendas de imóveis e investimentos em ativos fixos, foram marcados como "atrasados" no site do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) da China.

O site não informa uma razão para o atraso nem diz quando os dados serão divulgados. Porta-vozes do NBS não responderam imediatamente a pedidos por comentários.

continua após publicidade .

Mais cedo nesta segunda-feira (17) em Pequim, um funcionário do principal planejador econômico da China, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, disse a repórteres que a economia "melhorou significativamente" no terceiro trimestre do ano, apesar de vários ventos contrários, incluindo surtos de covid-19 e clima extremo, em referência às inundações e secas que assolaram partes do país no último verão local.

Na sexta-feira da semana passada, a Administração Geral de Alfândegas da China havia adiado a divulgação dos números mensais do comércio, conforme programado. Nesse caso, também, as autoridades não ofereceram nenhuma explicação pública e não atenderam telefonemas em busca de comentários. Fonte: Dow Jones Newswires.