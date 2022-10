China apela a bancos para que ajudem a conter queda do yuan

(via Agência Estado)

Autoridades do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) alertaram investidores a não apostarem na desvalorização da moeda do país, depois que o yuan ampliou perdas e atingiu o menor nível ante o dólar desde 2008 no mercado onshore.

"O mercado cambial é de grande importância, e manter a estabilidade é a maior prioridade", disse Liu Guoqiang, vice-presidente do PBoC, em reunião na terça-feira (27) com um grupo de bancos que ajuda a supervisionar o mercado de câmbio.

Na mesma reunião, o PBoC pediu aos bancos que mantenham conscientemente a estabilidade do mercado de câmbio e contenham flutuações na taxa de câmbio, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 28.

Há um pequeno grupo de empresários seguindo a tendência de "especulação cambial" e algumas instituições financeiras se envolveram em operações ilegais, afirmou Liu, acrescentando que o governo vai "fortalecer diretrizes e correções".

Nesta madrugada, o yuan atingiu mínima histórica em relação ao dólar no mercado offshore, apesar de esforços recentes do PBoC para sustentar a moeda. Fonte: Dow Jones Newswires.