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ECONOMIA

China anuncia que irá analisar pedidos de empresas dos EUA para abrir filiais financeiras

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Ministério do Comércio da China informou nesta segunda-feira, 28, que vai analisar e aprovar pedidos de instituições de serviços financeiros de vários países - incluindo empresas com capital dos Estados Unidos - para operar e abrir filiais no país.

Segundo a pasta, a medida faz parte dos "resultados positivos" alcançados por equipes econômicas e comerciais da China e dos EUA em reuniões realizadas em Nova York e Washington, no âmbito de serviços financeiros.

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"Nos últimos anos, a China tomou a iniciativa de ampliar ainda mais a abertura do seu setor de serviços financeiros, medida que foi reconhecida pela comunidade internacional e beneficiou muitas instituições com capital dos EUA", afirmou o ministério chinês. "A China espera que os EUA, da mesma forma, ofereçam às instituições financeiras com capital chinês um ambiente de políticas justo, transparente e estável".

Mais cedo, China e Estados Unidos também divulgaram as listas de produtos contemplados no acordo recíproco de redução tarifária de até US$ 30 bilhões de cada lado, com ampla gama de itens agropecuários das exportações norte-americanas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CHINA/EUA/ANÚNCIO/PEDIDO/EMPRESAS
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