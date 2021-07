China anuncia que elevará tarifas para produtos siderúrgicos

Da Redação

A China informou nesta quinta-feira, que aumentará as tarifas de exportação de alguns produtos siderúrgicos, enquanto elimina as reduções de impostos para as exportações de aço, mais um passo para domar os crescentes preços das commodities. O Ministério das Finanças revelou, em seu site, que o governo aumentará as tarifas sobre o ferro de alta pureza para 20% dos atuais 15%, e aumentaria as tarifas sobre o ferro cromo de 20% para 40%. A empresa também disse que removeria as reduções de impostos para 23 tipos de produtos siderúrgicos, incluindo bobinas laminadas a frio e trilhos de aço. As mudanças entrarão em vigor no próximo domingo. Fonte: Dow Jones Newswires.