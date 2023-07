China anuncia medidas para impulsionar consumo de bens e serviços

A China anunciou nesta terça-feira, 18, uma série de medidas para estimular o consumo de bens e serviços, um dia após a segunda maior economia do mundo decepcionar com crescimento menor do que o esperado no último trimestre.

Em comunicado, o Ministério de Comércio chinês detalha 11 medidas sobre como empresas serão incentivadas a desenvolver plataformas online para a prestação de serviços ao consumidor, como governos locais deverão intensificar reformas de casas antigas e como instituições financeiras devem ampliar o volume de crédito para o consumo das famílias.

Na segunda-feira, 17, dados oficiais mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) da China teve expansão anual de 6,3% no segundo trimestre, bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet.