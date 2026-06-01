China amplia restrições sobre investimentos no exterior

A China estabeleceu novas regras para intensificar a fiscalização sobre investimentos no exterior. O Conselho de Estado do país informou nesta segunda-feira, 1º de junho, que o governo proibirá, a partir do dia 1º de julho, qualquer exportação ou uso não autorizado de bens, tecnologia, serviços e dados restritos pelo Estado.

As novas regras também proíbem transferências de tecnologia e dados restritos por meio de deslocamento de pessoal, treinamento ou orientação técnica transfronteiriça. Investimentos no exterior não autorizados serão penalizados com multas e vetos a novas operações.

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Pequim também delineou medidas contra entidades estrangeiras que considera prejudiciais aos investimentos chineses. O governo poderá proibir entidades estrangeiras infratoras de realizar atividades comerciais e investimentos. Também poderá haver bloqueio de vistos, cancelamento de permissões de residência e veto à entrada de pessoal no país. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.