China amplia redução de tarifas de importação para produtos do agronegócio argentino

A China prorrogou, ou reduziu, a tarifa de importação de 143 produtos do agronegócio argentino, informou a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Ministério da Economia da Argentina. Em nota, a secretaria destacou que a medida do Ministério das Finanças chinês tem como objetivo reduzir os preços e estimular os gastos do consumidor final, assim como ajustar ou modificar tarifas temporárias já aplicadas, de acordo com a evolução da demanda do mercado e sua oferta no mercado local. A China implementou essa política em 2016 para países fornecedores que não têm um acordo de livre comércio.

As reduções devem melhorar as condições para o acesso ao mercado do país asiático, disse a secretaria argentina.

Serão beneficiados produtos como lácteos (redução para 0% para fórmulas infantis lácteas de uso medicinal e manutenção em 8% para queijos não frescos, 5% ou 0% para fórmulas infantis lácteas, 2% para soro de leite e 5% para proteína láctea), oleaginosas (manutenção das tarifas temporárias sobre sementes de linho e de girassol, de 15% para 9%) e suco de laranja (foi mantida a redução de 30% para 20%).

A lista inclui ainda produtos como ração animal e alimentos para animais de estimação, hortaliças e especiarias, pesca, frutas, alimentos e madeiras.