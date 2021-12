China: ações da Kaisa são suspensas em HK após vencimento de dívida sem pagamento

Da Redação

As negociações dos papéis da incorporadora chinesa Kaisa foram suspensas na Bolsa de Hong Kong nesta quarta-feira, 8, após o vencimento, ontem, de um título de US$ 400 milhões sem indícios de que a empresa terá recursos para pagar credores.

Em comunicado, a companhia informou que os negócios com as ações seriam paralisados "aguardando a liberação pela de empresa de um anúncio contendo informações privilegiadas".

A medida põe em foco a crise de liquidez no mercado imobiliário da China. A Evergrande também deixou de pagar US$ 82,5 milhões em juros que venceram no mês passado e admitiu que pode não ter fundos suficientes para honrar obrigações financeiras.