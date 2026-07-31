Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Chevron supera expectativas com produção recorde nos EUA e tem lucro de US$ 12,07 bi

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 11:50:00 Editado em 31.07.2026, 11:59:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Chevron teve lucro líquido de US$ 12,07 bilhões no segundo trimestre de 2026, múltiplas vezes maior do que o ganho de US$ 2,49 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 31. Com ajustes, a segunda maior petrolífera dos EUA registrou lucro por ação de US$ 6,06 entre abril e junho, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 5,55.

A receita somou US$ 70,06 bilhões no trimestre, também acima do consenso da FactSet, de US$ 62,72 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A companhia destacou ainda que a produção nos EUA atingiu nível recorde, enquanto a produção global cresceu 20% em relação ao mesmo período de 2025. Nas refinarias americanas, houve recorde de processamento de petróleo bruto, com taxa de utilização das unidades de 97%.

"Diante da incerteza geopolítica e da volatilidade dos mercados, as equipes da Chevron continuam focadas em fornecer com segurança a energia confiável de que o mundo precisa", disse o CEO Mike Wirth. "Nosso forte desempenho no segundo trimestre é resultado de investimentos disciplinados e de uma execução sólida, que impulsionaram a produção recorde de upstream nos EUA, o processamento recorde de petróleo bruto em nossas refinarias nos EUA e uma confiabilidade excepcional em ativos-chave", acrescentou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CHEVRON/BALANÇO/2º TRIMESTRE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV