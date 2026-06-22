Chevron fecha acordo de 20 anos para fornecer energia a data center da Microsoft no Texas

A Chevron anunciou nesta segunda-feira, 22, um acordo de fornecimento de energia de 20 anos com a Microsoft para abastecer um centro de dados operado pela gigante de tecnologia no oeste do Texas, em um projeto voltado a atender à crescente demanda gerada por inteligência artificial (IA) e computação em nuvem.

O fornecimento será realizado por meio do Project Kilby, desenvolvido pela subsidiária integral Energy Forge One em parceria com a Engine No. 1. O empreendimento deverá ter capacidade de aproximadamente 2,67 gigawatts (GW), construída de forma modular e escalonada, com geração majoritariamente baseada em gás natural da região do Permian Basin. O projeto também contará com turbinas e infraestrutura elétrica da GE Vernova e capacidade adicional fornecida pela Solar Turbines, subsidiária da Caterpillar.

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Segundo a Chevron, o Kilby está entre os maiores projetos integrados de geração elétrica a gás natural e centros de dados dos Estados Unidos. A companhia afirmou que o projeto busca fornecer energia dedicada e confiável diretamente à Microsoft, reduzindo impactos sobre a rede elétrica regional.

A presidente de Cloud Operations + Innovation da Microsoft, Noelle Walsh, disse que o crescimento acelerado da demanda por IA e serviços de nuvem exige infraestrutura energética capaz de expandir-se "de forma rápida e confiável". Segundo ela, o acordo ajudará a garantir fornecimento dedicado de energia para suportar a evolução dos sistemas avançados de computação da empresa.

A Chevron espera tomar a decisão final de investimento (FID) até o fim de 2026, sujeito ao cumprimento das condições necessárias. A primeira entrega de energia está prevista para 2028. A companhia estima que o projeto poderá gerar mais de US$ 10 bilhões em receitas tributárias estaduais e locais, além de sustentar cerca de 2 mil empregos e diversificar seu fluxo de caixa com receitas menos dependentes dos ciclos dos preços de petróleo e gás.