Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Chevron anuncia mais de US$ 7 bi em investimentos na Venezuela com previsão de dobrar produção

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Chevron anunciou nesta quarta-feira (2) acordos com a Venezuela que preveem investimentos de mais de US$ 7 bilhões nos próximos cinco anos e devem mais que dobrar a produção de suas joint ventures no país, para cerca de 600 mil barris de petróleo por dia, na comparação com 2026. A petroleira também recebeu direitos sobre novas áreas no Cinturão do Orinoco.

Segundo a companhia, os acordos estabelecem condições fiscais, comerciais e legais atualizadas para suas operações venezuelanas e dão suporte a novos projetos. A Chevron afirma que seus custos totais no país ficam abaixo de US$ 20 por barril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Petroindependencia, joint venture na qual uma subsidiária da Chevron possui participação de 49%, recebeu direitos para desenvolver as áreas de Carabobo-1 e Carabobo-2-South-A, adjacentes às operações existentes no Orinoco. Em abril, a empresa já havia elevado sua participação na Petroindependencia para 49% e obtido direitos sobre a área de Ayacucho 8. As três joint ventures da Chevron na Venezuela elevaram a produção em 15% desde o início do ano.

"Com melhores condições e áreas adicionais, estamos fortalecendo um portfólio que acreditamos que possam oferecer crescimento atraente de petróleo de baixo custo", afirmou o CEO da Chevron, Mike Wirth. Ele também agradeceu ao governo dos Estados Unidos e ao secretário de Energia, Chris Wright, por ajudarem a criar condições para novos investimentos.

O anúncio confirma a expansão antecipada na terça-feira por um funcionário americano e ocorre após o governo do presidente Donald Trump apresentar um acordo separado para ampliar o desenvolvimento das reservas petrolíferas venezuelanas. A Chevron atua no país desde 1923 e é a única grande petroleira americana com presença significativa na Venezuela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Chevron Investimentos Venezuela
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV