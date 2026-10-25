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CervBrasil parabeniza Lula pela reeleição e defende reconciliação nacional

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à Presidência da República e defendeu que o novo mandato seja marcado pela reconciliação nacional, pelo diálogo e pelo respeito às instituições.

O diretor-geral da entidade, Paulo Petroni, afirmou que o País precisa superar as divisões políticas. "O Brasil é maior do que qualquer disputa. Desejamos que este novo mandato seja marcado pela capacidade de governar para todos", disse.

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Petroni também destacou a importância da harmonia entre os Poderes e da valorização de trabalhadores e empreendedores. "Que o diálogo permanente supere a divisão e abra caminho para a estabilidade, a liberdade e a prosperidade de toda a sociedade brasileira", afirmou

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/CERVBRASIL
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