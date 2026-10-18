Certificações das aeronaves podem sair em 2028

Embora considere 2028 uma meta factível para a certificação das aeronaves para operação nos vertiportos, Rogério Prado, CEO da PAX Aeroportos ressalta que isso não significa que as operações comerciais começarão necessariamente naquele ano. Também será preciso adaptar regras municipais de zoneamento urbano para permitir a instalação dos vertiportos.

A estratégia inicial é criar uma infraestrutura enxuta, capaz de viabilizar o serviço sem exigir tarifas elevadas para remunerar os investimentos. Aportes excessivos poderiam encarecer as operações e comprometer a expansão do mercado, que deverá contar com poucas aeronaves nos primeiros anos. A expectativa é de que cada eVTOL realize cerca de sete viagens por dia.

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O fornecimento de energia, por sua vez, não deve ser o principal obstáculo. De acordo com Prado, um vertiporto construído do zero, com três ou quatro pontos de recarga, poderá demandar de 1 a 4 megawatts (MW): "Energia temos. O que precisará de atenção é o acesso à rede."

*O repórter viajou a convite da ACI-LAC

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.