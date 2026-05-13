Ceron: se houver necessidade, será feito contingenciamento no relatório bimestral

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, disse nesta quarta-feira, 13, que, se houver necessidade, a equipe econômica fará contingenciamento no próximo Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, que será publicado no final de maio.

"Se houver alguma necessidade de algum ajuste, ele fica evidenciado ali no relatório. A gente trabalha com algum tipo de contingenciamento, se for o caso", afirmou, acrescentando que não haverá "nenhum desrespeito" às regras fiscais.

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O governo federal anunciou nesta quarta uma Medida Provisória (MP) com subvenção econômica de R$ 0,8925 por litro da gasolina para reduzir o preço do combustível, diante de um iminente aumento nos preços pela Petrobras. O anúncio desse apoio financeiro está sendo detalhado em coletiva de imprensa neste momento. Também foi anunciado novo subsídio para o diesel, desta vez em R$ 0,3515.

Ceron disse que o governo tem compromisso com a neutralidade fiscal, mantendo a atuação tempestiva, mitigando os impactos da guerra no Irã e o abastecimento de combustíveis no País, paralelamente também mitigando o repasse de preços. "É impossível neutralizar 100%, mas é possível, sim, atuar de forma rápida, eficiente, com inteligência e ter um bom desempenho, reduzir o impacto para a população".

O efeito que a guerra traz sobre o preço do petróleo, com incremento do preço do petróleo "traz um efeito arrecadatório, acaba aumentando a base de arrecadação e nós estamos direcionando isso para mitigar o efeito para a população", completou.