O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, frisou nesta quarta-feira, 25, que há um alinhamento em relação à visão de um esforço fiscal gradativo e que não se deve criar a expectativa por uma "bala de prata", com Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ou um novo projeto de lei complementar (PLP). Ele reiterou que o governo objetiva ter um trabalho continuo, em conjunto, e seguir com um cardápio de opções, que pode envolver instrumentos como PEC, PLP ou projeto de lei (PL).

Ceron também afirmou o esforço fiscal gradual pode ocasionar em deslocamento na execução fiscal do ano seguinte, situação que classificou como absolutamente natural, e destacou, nesse sentido, que o PLP aprovado ontem pela Câmara "dá mais instrumentos para a gestão orçamentária, para garantir que a execução orçamentária funcione bem".

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Ele participou de coletiva sobre o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre de 2026.