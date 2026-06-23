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Cerebras tem prejuízo acima do esperado mesmo após superação com receita; ações caem 10% em NY

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 21:20:00 Editado em 23.06.2026, 21:29:55
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A Cerebras, fabricante da infraestrutura de inteligência artificial (IA), divulgou seu primeiro balanço após abrir seu capital em bolsa no início de maio e superou a estimativa de vendas em Wall Street, mas trouxe um prejuízo. As ações recuaram 10% no after hours em Nova York.

A Cerebras registrou prejuízo de US$ 0,22 por ação e receita de US$ 193,4 milhões no primeiro trimestre, encerrado em 31 de março. Analistas ouvidos pela FactSet projetavam prejuízo de US$ 0,16 por ação, com receita de US$ 181,2 milhões. Um ano antes, a empresa havia reportado prejuízo de US$ 0,46 por ação e faturamento de US$ 99,5 milhões.

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A companhia também afirmou que o núcleo da margem bruta, após o custo dos produtos vendidos, deve recuar para 36% a 38% no segundo trimestre, ante 46,5% no primeiro.

Para o trimestre atual, a Cerebras estimou receita de US$ 194 milhões, sem divulgar projeção de resultado por ação. Em Wall Street, a expectativa é de prejuízo de US$ 0,33 por ação e receita de US$ 177,7 milhões no trimestre de junho. No mesmo período de 2024, a empresa registrou receita de US$ 103,3 milhões.

Às 19h25 (de Brasília), as ações da Cerebras caíam 10% no after-hours em Nova York, após a empresa subir 1% no pregão regular, em meio a um dia de vendas das ações de fabricantes de semicondutores.

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