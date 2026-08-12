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Cerebras divulga prejuízo e ações da fabricante de chips para IA tombam no after hours em NY

Escrito por Matheus Andrade, especial para o Broadcast* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Cerebras, fabricante de chips para inteligência artificial (IA), divulgou resultados referentes ao segundo trimestre nesta quarta-feira, 12, com prejuízo líquido de US$ 450,5 milhões em seu segundo relatório de resultados desde o IPO, em maio. Por ação, o prejuízo ficou em US$ 2,98. No mesmo período do ano passado, a companhia havia registrado lucro líquido de US$ 309,5 milhões.

O prejuízo operacional ajustado foi de US$ 34 milhões - ante uma previsão de US$ 63 milhões por parte de Wall Street e uma redução em relação aos US$ 44 milhões do ano anterior. Analistas esperam que o resultado operacional ajustado se torne positivo no próximo ano.

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A empresa elevou seu guidance para todo o ano, com sua receita principal atingindo US$ 210 milhões - superando a previsão de US$ 191 milhões e dobrando em relação ao ano anterior. A empresa utiliza uma métrica de receita não convencional, uma vez que os números de vendas são afetados por duas particularidades que não fazem parte estritamente das operações.

A Cerebras atua em um mercado concorrido de fabricantes de chips de IA que buscam conquistar espaço da Nvidia, a líder do setor. A empresa firmou acordos mais recentes com a Amazon e a Advanced Micro Devices (AMD).

Às 18h05 (horário de Brasília), as ações da empresa recuavam 14,68% no after hours em Nova York.

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*Com informações Dow Jones Newswires.

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2º TRIMESTRE balanço Cerebras
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