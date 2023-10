Cepea: queda do preço ao produtor agropecuário nacional supera a do índice da FAO

A queda dos preços pagos aos produtores agropecuários brasileiros, movimento observado ao longo deste ano, supera a dos preços internacionais dos alimentos, diz o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Em nota, o centro de estudos diz que o IPPA/Cepea (Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários) acumulou queda nominal de 16,2% de janeiro a setembro de 2023 em relação aos nove primeiros meses do ano passado. "Na mesma comparação, os preços internacionais dos alimentos (Índice da FAO) recuaram 14,7%, e os industriais (IPA-OG-DI produtos industriais), 4,8%. A taxa de câmbio (R$/US$), por sua vez, caiu 2,5%", destacou.

continua após publicidade

No último trimestre (de julho a setembro de 2023) frente ao anterior (de abril a junho de 2023), o cenário é o mesmo: o IPPA/Cepea apresentou queda nominal de 4,4%, os preços internacionais dos alimentos, 1,82%, e os industriais, 1,76%. A taxa de câmbio recuou 1,41% no período.

De acordo com pesquisadores do Cepea, a baixa do IPPA/Cepea de janeiro a setembro deste ano está atrelada sobretudo à significativa queda observada para IPPA-Grãos/Cepea, de 22,5%, mas também aos recuos observados ao IPPA-Pecuária/Cepea, de 10%, e ao IPPA-Cana e Café/Cepea, de 9,9%. Já para o IPPA-Hortifrutícolas/Cepea, houve alta nominal nos nove primeiros meses de 2023, de 9,2%.

continua após publicidade

"De um modo geral, a retração observada no Índice formado por grãos se deve às desvalorizações observadas para o algodão, milho, soja e trigo. As quedas nos preços do boi, do frango e do leite influenciaram o resultado negativo do IPPA-Pecuária/Cepea, enquanto foram as intensas desvalorizações do café que resultaram na queda IPPA-Cana e Café/Cepea."

Na comparação entre os trimestres, os movimentos dos Índices foram os mesmos dos observados no ano, com quedas para o IPPA-Grãos/Cepea (de 1,1%), para o IPPA-Pecuária/Cepea (de 9,5%) e para o IPPA-Cana e Café/Cepea (de 5,8%), ao passo que o IPPA-Hortifrutícolas/Cepea avançou 3,7%.