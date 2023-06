Siga o TNOnline no Google News

Escrito por São Paulo, 09 (via Agência Estado)

Nas usinas paulistas, o etanol hidratado caiu 1,56% nesta semana, de R$ 2,5710 o litro para R$ 2,5309/litro, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). O valor do anidro avançou 0,99% no período, de R$ 2,9644 o litro para R$ 2,9936/litro, em média.