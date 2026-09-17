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CEOs da OpenAI, Nvidia, Apple e Qualcomm planejam participar de jantar com Trump e Xi Jinping

Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os CEOs da OpenAI, Sam Altman, e da Nvidia, Jensen Huang, planejam participar de um jantar de Estado na Casa Branca na próxima semana com o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, segundo fontes informaram à imprensa americana.

O presidente do conselho da Apple, Tim Cook, também deve comparecer, confirmou a ABC News. A Anthropic não respondeu a pedido de comentário da emissora sobre a presença de seu CEO, Dario Amodei.

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Já o Politico apurou que o CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, também deve comparecer ao jantar. Segundo um porta-voz da empresa, Amon representará a companhia e o "fortalecimento da liderança tecnológica americana no palco global".

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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