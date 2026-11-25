O presidente e CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, anunciou nesta quarta-feira, 25, que deixará a montadora por motivos pessoais, após sete anos e meio na empresa. A partir de 1º de janeiro, o posto será ocupado interinamente pelo chairman da Volkswagen para a América do Sul, Alexander Seitz.

O anúncio foi feito em carta enviada por Possobom à imprensa, na qual ele relembra sua trajetória na companhia, iniciada em 2019, quando assumiu o cargo de diretor financeiro. Antes de se tornar o primeiro brasileiro a ocupar o posto de CEO da montadora alemã no Brasil, o executivo também foi diretor de operações da empresa.

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"Minha decisão de encerrar este ciclo na Volkswagen ao fim do ano é pessoal e familiar. Durante muitos anos, minha família esteve ao meu lado em cada mudança, em cada desafio e em cada renúncia que uma carreira como essa exige. Agora chegou a minha vez de estar mais presente para a minha família e também para mim", escreveu Possobom.

"Saio porque tenho a convicção de que há momentos em que liderar também significa reconhecer que um ciclo foi concluído e ter a coragem de abrir espaço para o próximo capítulo", acrescentou.