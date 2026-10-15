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CEO da Nvidia diz que não precisará resgatar a CoreWeave

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O CEO da Nvidia, Jensen Huang, rebateu nesta quinta-feira as preocupações financeiras sobre a CoreWeave, um de seus principais clientes, e disse que não acredita que a operadora de data center de inteligência artificial (IA) precisará de um resgate de sua empresa.

"A força da CoreWeave está melhorando a cada dia", disse Huang à Bloomberg em um evento em Estocolmo. "Estou otimista. O custo de capital deles está, na verdade, diminuindo.

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As ações da CoreWeave e de outras empresas de computação em nuvem caíram em bloco mais cedo na quinta-feira, à medida que os temores sobre a dívida continuavam a afetar o setor de IA. Os papéis da CoreWeave, no entanto, viraram para alta.

Os acionistas ficaram assustados com o rendimento das notas de 9,625% da CoreWeave, com vencimento em 2032, atingindo 15% na quarta-feira, à medida que o preço dos papéis da empresa nos mercados secundários despencou.

A CoreWeave está investindo dezenas de bilhões por ano em data centers de IA. Espera-se que o fluxo de caixa livre seja negativo em US$ 27 bilhões em 2026 e negativo em US$ 32 bilhões em 2027

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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