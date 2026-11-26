O CEO do Grupo Fictor, Rafael Ribeiro Leite de Góis, teve dois de seus endereços na capital paulista revistados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo nesta quinta-feira, 26. Ele é suspeito de, no topo da hierarquia diretiva da Fictor, comandar uma fraude financeira de grandes proporções sob a aparência de investimentos no agronegócio e captação de recursos por meio de Sociedades em Conta de Participação (SCPs). O grupo tem dívidas estimadas em R$ 4,29 bilhões com 13.066 credores no âmbito da recuperação judicial.

O Estadão busca contato com a defesa de Rafael Góis. O espaço está aberto. Em nota, o Grupo Fictor informou que "segue empenhado na preservação de suas atividades e na defesa dos interesses de seus credores"(leia a íntegra abaixo).

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Os promotores do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP) - braço do Ministério Público especializado no rastreamento de patrimônio ilícito - apontam que o CEO do Grupo Fictor teria promovido um aumento fraudulento do capital social da holding, de R$ 4,2 milhões para R$ 997,8 milhões, sem que houvesse qualquer aporte efetivo de recursos. Na prática, a suspeita é de que o empresário tenha inflado artificialmente o capital da companhia, conferindo ao Grupo Fictor uma aparência de robustez financeira que não correspondia à realidade.

Góis também teria assinado contratos de cessão fiduciária no valor declarado de R$ 2,77 bilhões em favor da processadora de pagamentos Orbitall. Por meio desse tipo de operação, ativos ou direitos creditórios são oferecidos como garantia do cumprimento de obrigações financeiras. Os contratos foram firmados em um período considerado sensível pelos investigadores, em razão da proximidade com a crise financeira do grupo.

Em fevereiro deste ano, a Fictor Holding e a Fictor Invest entraram com pedido de recuperação judicial na 3.ª Vara de Falências da capital paulista com mais de 13 mil credores e um passivo superior a R$ 4,2 bilhões para suspender cobranças e renegociar dívidas. Posteriormente, a Justiça ampliou o processo para incluir 43 empresas do grupo, incluindo a Fictor Alimentos.

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O Ministério Público identificou movimentações milionárias nas contas bancárias pessoais do empresário. Segundo os promotores, Góis recebeu mais de R$ 177,1 milhões sem que fosse identificada uma justificativa comercial lícita para as transferências. Em uma única operação, realizada em 16 de abril de 2025, o executivo recebeu R$ 90 milhões da FCT Partners, empresa apontada pela investigação como uma estrutura utilizada para a circulação e redistribuição de recursos.

Os investigadores identificaram uma dívida pessoal de Góis de R$ 134,6 milhões com a própria sociedade que presidia, além de remessas de R$ 3,2 milhões ao exterior por meio de operações de câmbio.

Por decisão da juíza Fernanda Perez Jacomini, da 3.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da capital paulista, o patrimônio do CEO da Fictor foi alvo de uma ordem de bloqueio de até R$ 4,29 bilhões - valor correspondente à dívida do grupo.

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Nesta quinta, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em São Bernardo do Campo no âmbito da Operação Dinheiro Fictício. A 3.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais determinou o bloqueio de até R$ 4,3 bilhões em bens e ativos financeiros de 233 investigados, sendo 59 pessoas físicas e 174 jurídicas.

Outra frente da investigação envolve a concessão de empréstimos supostamente sem lastro por meio da Fictor Lab a empresas de fachada. Os promotores investigam o uso dessas estruturas empresariais para a dispersão do patrimônio do Grupo Fictor.

A investigação da Operação Dinheiro Fictício mira a conduta dos administradores do conglomerado, que, por meio de sociedades em conta de participação, captou mais de R$ 4 bilhões de investidores, sobretudo pessoas físicas, entre 2024 e 2025, sob a promessa de rendimentos fixos supostamente sem lastro.

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Em 17 de novembro de 2025, um consórcio liderado pela Fictor anunciou a compra do Banco Master. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco. A associação gerou uma grave crise de confiança e uma corrida por resgates que esvaziou o caixa da Fictor.

Góis foi alvo da Polícia Federal por suspeita de fraude

Em 25 de março, a Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra a Caixa Econômica Federal, além de estelionato, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias que superam R$ 500 milhões. Rafael Góis foi alvo de busca e apreensão na ocasião e teve o celular apreendido pelos investigadores.

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A investigação foi iniciada em 2024, quando a Polícia Federal identificou a existência de um esquema estruturado voltado à prática de fraudes bancárias e lavagem de capitais.

A organização criminosa atuava mediante a cooptação de funcionários de instituições financeiras e a utilização de empresas de fachada, valendo-se, inclusive, de estrutura financeira associada para a movimentação de recursos ilícitos. Há indícios de que parte desses valores tinha origem em células criminosas vinculadas ao Comando Vermelho.

Leia a íntegra da nota do Grupo Fictor

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O Grupo Fictor informa que tomou ciência da operação deflagrada nesta quinta-feira e que sua equipe jurídica está acompanhando os desdobramentos do caso. A companhia permanece à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos necessários e reafirma seu compromisso com a transparência e a condução responsável do processo de recuperação judicial. O Grupo segue empenhado na preservação de suas atividades e na defesa dos interesses de seus credores.