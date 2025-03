CEO da Cleveland-Cliffs vê continuidade da alta do aço se Trump mantiver tarifas sem isenções

A recusa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em permitir isenções às tarifas planejadas sobre o aço importado ajudará a manter a alta dos preços do aço no país, disse o CEO do Cleveland-Cliffs, Lourenco Gonçalves.

O preço no mercado à vista para chapas de aço nos EUA subiu recentemente para mais de US$ 800 por tonelada, em antecipação ao imposto de 25% sobre todo o aço importado, previsto para começar em 12 de março.

Os preços permaneceram abaixo de US$ 700 durante grande parte de 2024.

"Quando você impõe tarifas sobre o aço de todos os países e quando não aceita isenções, não cria mecanismos para as pessoas começarem a manipular o sistema", disse Gonçalves durante uma teleconferência com investidores.

Gonçalves disse que a Cliffs, segunda maior produtora de aço dos EUA, deverá ser capaz de reduzir o impacto da tarifa sobre sua unidade Stelco recentemente adquirida no Canadá.

Ele disse que mais pedidos da Stelco de clientes dos EUA poderiam ser atendidos pelas usinas da Cliffs nos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires