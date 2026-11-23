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O cofundador e CEO da Anthropic, Dario Amodei, vendeu 3,38 milhões de ações classe A da companhia no dia 19 de novembro.

A venda da posição consta de informe registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) nesta segunda-feira. Os papéis foram vendidos a US$ 83 cada.

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A Anthropic, criadora do assistente de inteligência artificial (IA) Claude, fez a maior oferta pública inicial de ações (IPO) da história e encerrou sua estreia em Wall Street com avanço de 17,07% dos papéis.