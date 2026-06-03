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Cenário global prospectivo ainda apresenta alguns riscos latentes, diz Comef do BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 08:52:00 Editado em 03.06.2026, 08:59:22
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O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central (BC) afirmou nesta quarta-feira, 3, que o cenário global prospectivo ainda apresenta alguns riscos latentes.

"As incertezas intensificaram-se, sobretudo aquelas associadas aos eventos geopolíticos, ao reposicionamento das políticas econômicas, às perspectivas de retorno dos investimentos em inteligência artificial e aos seus impactos sobre os ritmos de crescimento da atividade e da inflação", disse, na ata de sua 65ª reunião, publicada na manhã desta quarta.

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Segundo o Comitê, somam-se a essas incertezas, aquelas relacionadas aos níveis de equilíbrio das taxas de juros no longo prazo, à sustentabilidade fiscal de economias centrais e à valorização dos ativos de risco.

Também no documento, o colegiado disse estar atento à evolução dos cenários doméstico e internacional e seguir preparado para atuar, de forma a minimizar eventual contaminação desproporcional sobre os preços dos ativos locais. "O Comitê segue entendendo que políticas macroeconômicas que aumentem a previsibilidade fiscal, que reduzam os prêmios de risco e a volatilidade dos ativos contribuem para a estabilidade financeira e, consequentemente, melhoram a capacidade de pagamento dos agentes."

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