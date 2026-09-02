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ECONOMIA

Cenário global prospectivo ainda apresenta alguns riscos latentes, avalia BC no Comef

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central afirmou, na ata de sua 66ª reunião, que o cenário global prospectivo ainda representa alguns riscos latentes, depois da materialização de riscos geopolíticos, da reprecificação e da recuperação de algumas classes de ativos financeiros globais.

Segundo o comitê, as incertezas permanecem, sobretudo aquelas associadas aos eventos geopolíticos, ao reposicionamento das políticas econômicas, às perspectivas de retorno dos investimentos em inteligência artificial e aos seus impactos sobre os ritmos de crescimento da atividade e da inflação.

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Somam-se a essas incertezas aquelas relacionadas aos níveis de equilíbrio das taxas de juros no longo prazo, à sustentabilidade fiscal de economias centrais e à valorização dos ativos de risco, disse.

O colegiado também afirmou que está atento à evolução dos cenários doméstico e internacional e segue preparado para atuar, de forma a minimizar eventual contaminação desproporcional sobre os preços dos ativos locais.

"O Comitê segue entendendo que políticas macroeconômicas que aumentem a previsibilidade fiscal, que reduzam os prêmios de risco e a volatilidade dos ativos contribuem para a estabilidade financeira e, consequentemente, melhoram a capacidade de pagamento dos agentes", disse.

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