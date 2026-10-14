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Cemig lança chamada pública de R$ 150 mi para projetos de eficiência, incluindo baterias

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Cemig anunciou o lançamento de uma chamada pública de projetos de eficiência energética, voltada para atrair iniciativas de clientes da companhia que possibilitem a modernização de unidades consumidoras e propiciem a redução do desperdício ou a geração sustentável de energia elétrica.

Foram disponibilizados neste ano cerca de R$ 150 milhões para apoiar as ações, divididos em sete tipologias: Industrial (R$ 40 milhões), Residencial - condomínios (R$ 35 milhões), Comércio e Serviços (R$ 25 milhões), Poder Público (R$ 15 milhões), Serviços Públicos (R$ 15 milhões), Rural (R$ 10 milhões) e Iluminação Pública (R$ 10 milhões).

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Cada proposta deve contemplar uma única tipologia e prever recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) entre R$ 300 mil e R$ 9 milhões.

Segundo a Cemig, a novidade da edição de 2026 da chamada pública é a possibilidade de incluir sistemas de armazenamento de energia por baterias.

Também são elegíveis ações de substituição de equipamentos por modelos mais eficientes em diversos usos finais, como iluminação, condicionamento ambiental, motores e refrigeração, além da instalação de geração por fontes incentivadas, como usinas solares fotovoltaicas. O prazo para submissão das propostas segue até 6 de novembro.

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Regras

A chamada pública integra o Programa de Eficiência Energética da Cemig, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com os projetos aprovados, a Cemig reembolsa as etapas executadas pelo proponente. Para entidades públicas e filantrópicas, o financiamento é feito a fundo perdido. Já as unidades consumidoras de natureza privada e sem fins assistenciais, como indústrias, comércios e condomínios, firmam contrato de desempenho, em que parte do valor retorna à Cemig em até cinco anos, pago com a própria economia de energia gerada pelo projeto.

Em 12 anos de chamadas públicas, a Cemig aprovou 177 propostas de clientes, com investimentos de cerca de R$ 171 milhões. Desse total, 114 projetos já foram concluídos.

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CEMIG/EFICIÊNCIA/PROJETOS/CHAMADA PÚBLICA
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