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ECONOMIA

Celina Leão volta a acusar governo federal de não cumprir parte no acordo sobre BRB

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), acusou mais de uma vez o governo federal de não cumprir sua parte no acordo com o Banco de Brasília (BRB). "Ele pede audiência de conciliação. Ele é o acionista dos dois bancos. Assim como eu sou acionista majoritária do BRB, ele é acionista da Caixa e do Banco do Brasil. Nem a carta de fiança. Você já imaginou como é que ficam os bancos privados? Se nem a Caixa coloca um percentual desse aval e nem o Banco do Brasil coloca um percentual desse aval", disse, durante sabatina do jornal O Globo e CBN.

Celina afirmou que o movimento da Advocacia Geral da República (AGU) em ação que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) teria ocorrido porque o governo temeu que a ação resultasse na obrigação de um aval da União.

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"Eles pediram audiência porque talvez eles ficaram com medo de ter uma decisão judicial. E assim, foi para retardar. Porque eles não cumpriram a parte deles", disse ela.

A candidata à reeleição alegou que o DF teria feito sua parte, fornecendo as informações necessárias, e atrelou a recusa de instituições privadas em conceder o empréstimo à postura que argumenta estar sendo adotada pelo governo federal.

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CASO MASTER/BRB/SOCORRO/DF/CELINA LEÃO/GOVERNO FEDERAL/CRÍTICAS
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