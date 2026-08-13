Celina Leão: um bom acordo sobre BRB é melhor do que alguém sair derrotado

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta quinta-feira, 13, que um bom acordo sobre o Banco de Brasília (BRB) é melhor do que alguém sair derrotado. "No final de tudo, acho que todos nós queremos a mesma coisa", disse Celina, em sua fala final na audiência sobre a situação do banco no Supremo Tribunal Federal (STF).

Se dirigindo ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, a governadora afirmou: "Acho que ele não tem interesse nenhum em nenhuma turbulência sistêmica na economia."

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Sobre os bancos, disse que todas as vezes que pediu audiência com os bancos S1 encontrou portas abertas.