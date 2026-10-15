Celina Leão diz que só divulgará balanço do BRB quando conseguir empréstimo para salvar banco

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), declarou nesta quinta-feira, 15, em sabatina para a TV Globo, que o balanço financeiro do Banco de Brasília (BRB) será divulgado apenas quando o empréstimo de R$ 6 bilhões para o banco estiver fechado. "Não posso publicar um balanço virado que daria uma liquidação do banco", disse.

"Estamos falando de mercado financeiro. O balanço do BRB não pode estar atrelado ao calendário eleitoral. O balanço financeiro está atrelado ao empréstimo, e queremos publicar junto com o empréstimo, porque isso dá ao banco uma condição de recuperação muito maior", declarou a candidata à reeleição.