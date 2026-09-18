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Celina Leão: balanço do BRB não está ligado a calendário político; é técnico e financeiro

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta sexta-feira, 18, que a decisão do Banco de Brasília (BRB) de ainda não ter publicado o balanço ocorre porque, economicamente, é melhor que isso ocorra após a obtenção do empréstimo para salvá-lo. Celina emendou que o empréstimo em questão "pode sair a qualquer momento".

"O balanço não está ligado a um calendário político. É um calendário técnico e financeiro", disse a governadora. "Quando eu faço o acordo do empréstimo, eu publico um balanço melhor, mais saudável."

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Celina afirmou que a decisão de ainda não ter publicado o balanço é do BRB e que ela não tem gerência sobre a instituição. "O banco tem decisões autônomas em cima de características técnicas. O banco não publicou porque eles não estão ligados ao calendário eleitoral, eles estão ligados ao empréstimo que nós estamos adquirindo."

A candidata à reeleição afirmou que, apesar de o documento ainda não ter sido publicado, foram apresentadas as informações necessárias sobre a situação da instituição do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), em um business plan.

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CASO MASTER/BRB/SOCORRO/DF/CELINA LEÃO/BALANÇO/ATRASO
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