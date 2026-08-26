CEF registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões no segundo trimestre de 2026

A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões no segundo trimestre de 2026, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 26. O montante representa uma alta de 5,9% na comparação com o mesmo período de 2025 e de 12,4% quando comparado ao primeiro trimestre deste ano.

No primeiro semestre, o lucro foi de R$ 7,4 bilhões, queda de 17,6% em 12 meses.

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A margem financeira, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, somou R$ 19,7 bilhões no segundo trimestre. O que representou um crescimento de 20,2% em relação ao mesmo período do ano passado e de 7,6% frente ao primeiro trimestre de 2026.

No primeiro semestre, somou R$ 37,9 bilhões no primeiro semestre, um avanço de 16,0% em 12 meses.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) recorrente da Caixa ficou em 9,16%, queda de 2,70 pontos porcentuais em relação ao segundo trimestre de 2025 e de 0,15 ponto porcentual em relação ao primeiro trimestre deste ano.