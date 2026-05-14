A Caixa Econômica Federal (CEF) registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 14. O montante representa uma queda de 34,4% na comparação com o mesmo período de 2025 e uma alta de 25,4% ante o quarto trimestre de 2025.

A margem financeira, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, somou R$ 18,3 bilhões no primeiro trimestre, alta de 11,8% em relação a igual intervalo do ano passado.

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A carteira de crédito total da Caixa fechou março em R$ 1,41 trilhão, avanço de 11,3% no confronto anual. Na principal carteira do banco, a imobiliária, o saldo saltou 13,9% em igual base comparativa, a R$ 966,2 bilhões. A Caixa segue líder nesse segmento, com 68% de participação de mercado.

As contratações de crédito totalizaram R$ 179,4 bilhões, um crescimento de 17,9% em 12 meses. Desses, R$ 64,2 bilhões vieram do crédito imobiliário, uma elevação de 30,6%.