Ceará e Maranhão recriam o 'vale gás'

Para lidar com a alta do preço do GLP, os governadores Camilo Santana (PT-CE) e Flávio Dino (PCdoB-MA) adotaram o vale gás. No Ceará, o programa atende cerca de 250 mil famílias.

A iniciativa custou R$ 11,7 milhões ao Estado, em 2020, e deve consumir mais R$ 17 milhões em 2021.

No Maranhão, o 'vale gás' subsidia o consumo de 119 mil famílias, de 211 municípios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.