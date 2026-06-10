CCJ do Senado vota PEC do BC, que opõe autoridade monetária e governo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado vota nesta quarta-feira, a partir das 9h, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que garante autonomia financeira, orçamentária e administrativa ao Banco Central. O texto opõe a cúpula da autoridade monetária, que é favorável, e a equipe econômica do governo.

O substitutivo mais recente apresentado pelo relator da matéria, o senador Plínio Valério (PSDB-AM), transforma o BC em uma "entidade pública de natureza especial". A autoridade monetária teria autonomia para formular o próprio orçamento, que seria apreciado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e por uma comissão do Senado.

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Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governo resiste à proposta com o argumento de que ela aumentaria a volatilidade dos resultados primários. Como o BC deixaria de ser uma autarquia, qualquer transferência entre Tesouro e banco passaria a ser contabilizada como um fluxo primário, e não mais financeiro, como é hoje.

Na noite de terça-feira, 9, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse apoiar o texto, mas alertou para a necessidade de "tomar cuidado" com a possibilidade de inclusão de novas regras "a pretexto de fortalecer o BC". Ele disse que pretendia conversar com Valério para tentar "arrumar o texto" apresentado pelo senador.

A equipe econômica vinha trabalhando em uma proposta alternativa para apresentar. Mas o presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), garantiu que o texto vai a votação nesta sessão e não será retirado de pauta. Valério, por sua vez, vem repetindo que não vai aceitar nenhuma mudança na PEC, que está parada na comissão há mais de dois anos.

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Os grupos favoráveis à PEC calculam ter os votos de pelo menos 15 dos 27 parlamentares que compõem a CCJ - mais do que o mínimo para aprovar a matéria, de 14. No entanto, há o desafio de garantir a presença de todos os senadores favoráveis em um momento de Congresso esvaziado por causa das eleições de outubro.

A expectativa, como mostrou o Broadcast, é que as críticas de autoridades americanas ao Pix ajudem a pressionar pela aprovação do texto. O artigo 8º da PEC constitucionaliza o sistema de pagamentos, garantindo ao BC a sua regulação e operação e a gratuidade para pessoas físicas. Também proíbe a venda ou cessão do Pix.