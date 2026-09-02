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CCJ do Senado rejeita destaque da Oposição e conclui votação de PEC que põe fim à escala 6x1

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado concluiu nesta quarta-feira, 2, a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1. Os senadores rejeitaram um destaque apresentado pelo líder da Oposição na Casa, Rogério Marinho (PL-RN), que propôs retirar do texto a previsão de dois dias de descanso semanal remunerado.

Em seu relatório, o senador Omar Aziz (PSD-AM) manteve o mesmo texto aprovado na Câmara dos Deputados, que institui dois dias de descanso semanal remunerado, redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com transição gradual de um ano e dois meses, e a irredutibilidade de salários. O relator também rejeitou todas as emendas sugeridas pelos colegas.

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Com a manutenção do texto, a matéria poderá ir ao plenário, onde são necessários os votos favoráveis de pelo menos 49 senadores, em dois turnos de votação.

A CCJ também aprovou um requerimento apresentado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA) que requer um calendário especial para acelerar a tramitação da PEC.

Pelo regimento interno do Senado, a matéria precisa passar por cinco sessões de discussão antes do primeiro turno de votação e três sessões antes do segundo turno. Além disso, entre as duas rodadas de deliberação, deve haver um intervalo mínimo de cinco dias úteis, o chamado interstício.

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6X1/JORNADA/PEC/SENADO/CCJ/APROVAÇÃO/CONCLUSÃO
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