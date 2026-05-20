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ECONOMIA

CCJ concede vista coletiva de PEC da autonomia financeira, administrativa e orçamentária do BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 13:42:00 Editado em 20.05.2026, 13:54:19
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado concedeu vista coletiva sobre a Proposta de Emenda à Constituição que trata da autonomia financeira, administrativa e orçamentária ao Banco Central (PEC 65). O pedido foi vocalizado pelo próprio relator, o senador Plínio Valério (PSDB-AM), antes de ler seu relatório favorável ao texto em sessão realizada nesta quarta-feira, 20.

O instrumento regimental permite a suspensão temporária da votação para que diferentes membros possam analisar o processo em conjunto antes de indicarem seus votos.

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O adiamento já era esperado diante da falta de acordo sobre o tema, como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na sexta-feira, 15. Com a leitura do relatório, o texto ainda precisa ser colocado para votação na CCJ. Depois da comissão, vai ao plenário.

Ao conceder a vista, o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que a matéria já está madura.

No relatório lido nesta quarta-feira, Valério mantém a autoridade monetária como uma entidade de direito público, acatando sugestão da Advocacia-Geral da União (AGU), em uma tentativa de destravar a matéria, como já havia mostrado o Broadcast.

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"Estamos fazendo história, mesmo só com a leitura. O que vem depois, cada um vai responder pelo seu ato aqui. Porque já ficou claro para a população brasileira que a importância do Banco Central e que a liberdade financeira é fundamental. Então, lá na frente, nós vamos ver quem é que é contra o avanço ou não", disse o relator, nesta quarta-feira.

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BC/AUTONOMIA/PEC/SENADO/CCJ/VISTA COLETIVA
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