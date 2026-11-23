Os lançamentos e as vendas de moradias enquadradas no Minha Casa, Minha Vida (MCMV) têm ganhado ainda mais participação no mercado imobiliário nacional, de acordo com levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O programa atingiu 59% dos lançamentos totais no terceiro trimestre contra 47% um ano antes. No caso das vendas, o programa representou 52% do total perante 44% um ano antes.

O Minha Casa, Minha Vida teve 70,1 mil lançamentos no terceiro trimestre, 28% mais do que no mesmo período do ano passado, enquanto as vendas chegaram a 56,8 mil, avanço de 21,6%

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O crescimento da comercialização de imóveis dentro do programa se deve à oferta de financiamento com juros reduzidos e subsídios diretos, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Isso tem mantido as vendas mais aquecidas.

Ainda assim, as vendas caíram 2,7% no terceiro trimestre perante o segundo trimestre. Isso ocorreu devido à greve de 20 dias dos funcionários da Caixa Econômica Federal em setembro. Segundo a CBIC, esse problema não deve gerar outros efeitos negativos a partir deste quarto trimestre.

O estoque no MCMV somavam 153,9 mil unidades no País todo, aumento de 28% em um ano. O montante equivale a 8,2 meses de vendas.

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Médio e alto padrão em baixa

O mercado de médio e alto padrão têm reduzido os lançamentos e as vendas, com menor participação no mercado como um todo, sentindo o peso dos juros elevados para o financiamento da construção e da comercialização das moradias.

As unidades lançadas do terceiro trimestre foram equivalentes a 41% do total, contra 53% um ano antes. No caso das vendas, foram 48% perante 56% um ano antes.

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Foram lançados 49,6 mil apartamentos de médio e alto padrão no terceiro trimestre, retração de 22,3% em um ano. As vendas somaram 51,6 mil unidades, baixa de 12,3%.

O estoque no setor foi para 228,3 mil, o equivalente a 12,5 meses de vendas.