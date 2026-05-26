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Cautela externa e com cenário político no Brasil joga Ibovespa para baixo

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 11:48:00 Editado em 27.05.2026, 01:34:58
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O recrudescimento das incertezas sobre a evolução das tratativas entre os Estados Unidos e o Irã pode empurra o Ibovespa para baixo no pregão desta terça-feira, 26, a despeito da alta em Nova York. Nesta manhã, os índices das bolsas norte-americanos avançam, em sua maioria, refletindo a expectativa, da véspera, de um acordo de paz no Oriente Médio, quando ficaram fechadas devido ao feriado do Memorial Day nos EUA.

O cenário geopolítico continua incerto e preocupante. Assim, o petróleo Brent, que recuou ontem quase 7%, volta a subir, o que estimula algumas as ações do setor. Já a queda de 1,95% do minério de ferro em Dalian, pesa nos papéis metálicos, sobretudo Vale (-0,66%).

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No foco estão novos ataques dos EUA no sul do Irã abafando expectativas de que os dois países cheguem a um acordo de paz. Em paralelo, o governo iraniano acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo em vigor ao promoverem "ações ilegais e provocativas" contra embarcações comerciais, nas últimas 48 horas.

Além disso, está no radar a expectativa sobre o fim da escala de trabalho 6x1, o que também provoca cautela. É um assunto que acaba influenciando todo mundo que tem empregado, todo mundo acaba sofrendo, diz Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos.

A agenda desta terça-feira é menos robusta. Nos EUA, ficam no radar o índice de confiança do consumidor, medido pelo Conference Board, e o de atividade nacional em abril. No Brasil, foram divulgados nesta manhã dados do setor externo.

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Em abril, houve déficit de US$ 1,765 bilhão na conta corrente, após resultado negativo de US$ 6,036 bilhões em março, de acordo com o Banco Central. O resultado superou a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de US$ 100 milhões.

Contudo, a entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) - que somou US$ 8,912 bilhões em abril - mais que compensou o déficit em conta corrente.

Ainda fica no radar o processo de privatização da Copasa, com a expectativa de definição nesta semana do investidor finalista que pode assumir até 30% da companhia de saneamento de Minas Gerais.

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Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,91%, aos 177.815,72 pontos, embalado por perspectivas de distensão nas relações geopolíticas entre EUA e Irã.

Após ceder 1,23%, na mínima aos 175.623,11 pontos, o Ibovespa caía 0,88%, aos 176.254,32 pontos na manhã desta terça, depois de abertura estável e na máxima em 177.815,95 pontos.

"As taxas de juros levemente em alta pressionam um pouco a Bolsa", diz Rafael Minotto, analista da Ciano Investimentos.

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