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Cautela em NY e queda do petróleo limitam alta do Ibovespa com bancos

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O viés de baixa dos índices futuros de ações de Nova York na manhã desta terça-feira, 10, ofusca o Ibovespa, após ontem ter encerrado a sessão anterior na máxima do dia, aos 172.236,05 pontos, com ganho de 2,22%. Além disso, a queda do petróleo e do minério de ferro entram como limitadores a um avanço, diante do peso das commodities na composição do índice.

"Essa alta é um repique depois das quedas recentes. Não tem grandes destaques", diz Fernando Siqueira, diretor de research da Eleven Financial.

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No foco doméstico, está a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), relativa à decisão da semana passada - quando a Selic foi mantida em 13,75% ao ano, após cinco cortes consecutivos. Em linhas gerais, o documento reforça a ideia de que, por ora, a taxa deve ficar inalterada por um bom período, sem sugerir alta.

No exterior, a atenção se volta ao índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos de outubro, que veio acima do esperado, mantendo o mercado ligado para reprecificações dos juros americanos. Hoje, o petróleo volta a cair, diante de redução de riscos de avanço no conflito entre EUA e Irã.

"Se por um lado o recuo do petróleo pesa nas da estatal, de outro retira pressão dos juros, reforçando a valorização de alguns papéis na Bolsa, diz Siqueira, da Eleven. "Lá fora, o cenário não está de todo ruim."

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Também entram no radar balanços de empresas como Embraer e Magazine Luiza, além de resultados esperados para depois do fechamento da B3, como os de Petrobras e Telefônica Vivo.

Na ata divulgada nesta manhã, o Banco Central afirma que choques de oferta influenciam tanto a trajetória recente quanto a prospectiva da inflação. O colegiado repetiu que não deve reagir aos efeitos primários desses choques, mas seguirá monitorando seus desdobramentos.

O documento cita quatro frentes: petróleo mais caro em meio a conflitos no Oriente Médio; efeitos do El Niño; impactos do fim da escala 6x1 nos custos do trabalho; e depreciação cambial associada a incertezas domésticas. O BC reafirmou que o balanço de riscos segue com assimetria altista.

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Embora reconheça desaceleração da atividade, o texto enfatiza a aceleração da inflação, expectativas mais desancoradas e a necessidade de "restrição monetária maior e por mais tempo". No fiscal, volta a mencionar que o esmorecimento do esforço pode elevar a taxa neutra e reforça a importância de políticas fiscal e monetária em harmonia.

"O mercado também acompanha a elaboração do pacote fiscal e as negociações políticas para a formação da base de apoio ao quarto mandato de Lula", diz em nota a Monte Bravo.

A maior alta da carteira teórica era Magazine Luiza (+9,76%), após a leitura positiva do balanço do terceiro trimestre. Já Hpavida ocupava o grupo das quedas (-3,77%). Petrobrás recuava entre 0,91% (PN) e -0,71% (ON). Vale perdia 1,59%. Entre bancos, as altas eram moderadas, de até 0,53% (BB). A exceção era Unit de Santander (+2,85%).

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Às 11h23, o Ibovespa subia 0,32%, aos 172.785,84 pontos, ante alta de 0,60%, na máxima em 173.271,61 pontos, e mínima aos 172.210,98 pontos (-0,01%) e abertura em 172.237,86 pontos.

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BOLSAS/IBOVESPA
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